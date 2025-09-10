Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor” vizyonuyla hayata geçirdiği Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü projesiyle kırsalda yaşayan kadın ve çocuklara sosyal destek hizmetlerini ulaştırıyor.

MUĞLA (İGFA) -Merkezden kırsala tüm hizmetlerini ulaştırmaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile hizmeti kırsaldaki kadınlara ve çocuklara ulaştırıyor. İlk durağı Milas Bozbük olan Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’ nün ikinci durağı ise Yatağan Akgedik oldu.

Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’nde Kadınlar için; psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme, güçlenme ve dayanışma buluşmaları fırsatları tanıyor.

Çocuklar için ise; yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanları otobüs içerisinde bulunuyor. Böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocuklar da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor.

BOĞA: “ GEZİCİ OTOBÜSLE KADINLAR BİLGİLENDİRİLİYOR, ÇOCUKLAR DA ETKİNLİKLE BULUŞUYOR”

Milas Bozbük’te otobüsle tanışan Emine Boğa, “Köyümüzde ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştık. Hem çocuklar etkinlik yapıyor hem de biz kadınlara bilgiler veriliyor. Bu hizmeti almak çok güzel” dedi.

MUHTAR BOĞA: “BU HİZMET, BOZBÜK’ÜN İLK KADIN MUHTARI OLARAK YAPACAKLARIM İÇİN BANA GÜÇ VERDİ”

Pilot bölge olarak seçilen Bozbük Mahalle Muhtarı Nasibe Boğa, “Kadınlara yönelik bu pozitif ayrımcılık beni çok mutlu etti. Bu hizmet, ilk kadın muhtar olarak yapacağım çalışmalar için bana güç verdi” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEMİREL: “ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, otobüsün merkezde sunulan psikolojik, hukuki ve sağlık hizmetlerini kırsaldaki vatandaşlara ulaştırmak amacıyla tasarlandığını belirtti. Otobüste kadınlar için danışmanlık, hukuki bilgilendirme, sağlık hizmetleri ve dayanışma buluşmaları; çocuklar için ise yaratıcı atölyeler, rehberlik ve sosyal etkinlik alanları yer alıyor.

BAŞKAN ARAS “ HİZMETİ MERKEZDEN KIRSALA ULAŞTIRIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla hizmeti yalnızca şehir merkezine değil, en ücra kırsal mahallelere kadar ulaştırıyoruz. Kadınlarımızın haklarını bilmeleri, çocuklarımızın güvenle geleceğe hazırlanması için bu projeyi başlattık” dedi.