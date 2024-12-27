Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamuya yararlı işlerde hükümlülerin çalıştırılmasını içeren bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını ve kamu hizmetlerine katkı sağlamasını amaçlıyor.MUĞLA (İGFA) - Kamuya yararlı işlerde hükümlülerin çalıştırılmasını içeren protokol, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalandı.

Adaletin iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü ortaya koyan protokol; hükümlülerin çalışma koşulları, iş güvenliği ve insan haklarına uygun şekilde görev yapmaları için gerekli düzenlemeler içeriyor. İmzalanan protokol maddelerinde ayrıca hükümlülerin çalıştırılacağı alanlarda ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin sağlanması ve onların haklarına saygı gösterilmesi yer alıyor.

Büyükşehir’in Sorumluluk Alanlarına Protokolde Yer Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin protokolde yer alan sorumluluk alanları ise; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kuruma yönlendirilen yükümlülerin iş takibini yapmak, yükümlülerin herhangi bir ihlal yapması halinde tutanak tutarak yazılı hale getirmek ve denetimli serbestlik müdürlüğünü bilgilendirmek. Bunun yanı sıra hükümlü takip cetveli hazırlanarak en az ayda bir defa uygun aralıklarla hükümlüleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne göndermek.

Protokol Ortaklarının Sorumluluk Alanları

Protokol ortaklarından olan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında ise; hükümlüleri uygun olan kurum ve kuruluşlara yönlendirmek, belirli aralıklarla Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetim Bürosu aracılığı ile denetim yapmak. Öte yandan hükümlünün yükümleri aksatması halinde Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uyarmak gerekiyorsa çalışma yerini değiştirmek maddeleri yer alıyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği desteklerle protokolümüzü imzaladık. Sonraki süreçte cezaları infaz edilmekte olan yükümlüler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde kamuya yararlı işlerde çalışarak cezalarını infaz edecekler. Bu destekleri için Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aras: “Bu Protokol Yalnızca İş Birliği Değil Dayanışma ve Yeniden Başlama Umududur”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokolün önemine değinerek şunları söyledi:Bu protokol, adaletin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü ortaya koyan bir çalışmadır. Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma kararı verilen bireyler, belediyemizin çeşitli hizmet alanlarında görev alarak hem topluma fayda sağlayacak hem de rehabilitasyon süreçlerini destekleyeceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: "İstiklal, istikbal, hürriyet; her şey adaletle kaimdir!"Adalet, toplumun temel taşıdır. Güçlü bir devletin ve uyum içinde yaşayan bir toplumun varlığı, ancak adaletin tüm bireylere eşit şekilde sunulması ile mümkündür. Bu protokol, işte tam da bu anlayışın bir yansımasıdır. Bizler, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kimseyi ayrıştırmadan, dışlamadan toplumun her kesimine dokunmayı ve herkes için eşitlik sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal adaleti sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu protokol, yalnızca bir iş birliği değil, bir dayanışma ve yeniden başlama umududur.Herkese teşekkür ediyor,protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.”