Muğla Valiliği’nin destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dünya Kooperatifçilik Günü” etkinlikleri Muğla’da faaliyet gösteren kooperatif ve üretici birliklerinin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. 20 Aralık Cuma günü Rüya Park AVM’de başlayan etkinlikler, İl Müdürlüğü toplantı salonundaki törenle devam etti. Rüya Park AVM’deki etkinlik, saat 12.00’de sergi ve kermes açılışıyla başladı. İl Müdürü Barış Saylak’ın ev sahipliğindeki organizasyona, Muğla’daki kooperatif ve üretici birliklerinin temsilcileri katıldı. Açılışta halk oyunları gösterisi sunan Emir Beyazıt İlköğretim Okulu öğrencilerine protokol üyeleri tarafından günün anısına küçük birer hediye takdim edildi. Dünya Kooperatifçilik Günü kermesinin açılış kurdelesini İl Müdürü Barış Saylak, kooperatif temsilcileriyle birlikte kesti. Protokol üyeleri daha sonra üretici birliklerinin kurduğu stantları tek tek gezerek, Muğla’nın el emeği, göz nuru, yöresel ürün ve lezzetlerini inceledi. Balık ekmek ikramı ile lezzetlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Dünya Kooperatifçilik Günü etkinlikleri, aynı gün saat 14.00’te İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bir törenle devam etti. Buradaki buluşmaya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı’nın yanı sıra, MHP İl Başkanı Burak Demirel, ziraat odalarının başkanları, kooperatif, STK ve üretici birliklerinin temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı.

Muğla’da faaliyet gösteren kooperatiflerin ürün ve faaliyetlerine değer katarak, tanıtım ve pazarlama desteği sağlayabilmek amacıyla hazırlanan “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli; Muğla” Projesinin ve örnek kooperatif modeli tanıtımının yapıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muhakkak ki birleşmede kuvvet vardır” sözünü hatırlatarak, “Buradaki hazirun, bu sözün vücut bulmuş halidir. Katılan ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Dünyanın ve Türkiye’nin pandemiden savaşlara, göç ve nüfus hareketliliklerinden orman yangınları ve depremlere kadar tarımı ve tüm sektörleri etkileyen pek çok sıkıntılı süreci son beş yılda yaşadığını hatırlatan Barış Saylak, “Üretimi sürdürülebilir kılmak bizlerin elinde. Eğer biz güçlerimizi birleştiremezsek, üretim girdilerindeki maliyet yüksekliğinin önüne geçemeyiz. Üründeki kaliteyi artırmak, devletin kalkınma ajanslarının, Bakanlığımızın, yerel yönetimlerin verdiği desteklemeler ve TARSİM’den azami düzeyde yararlanmak için güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Biz, beş yıldır örgütlenelim diyoruz. Çünkü, dünyada küreselleşme olgusunu yerini yine yeniden ulusallaşmaya bırakıyor. Bugün AB'de et ve süt üretimi ve pazarlamasının yüzde 90'ı, yaş sebze ve meyve üretiminin yüzde 70’i kooperatifler aracılığıyla yapılıyor. Çin'de 21 bin kooperatif var. ABD'de her üç kişiden biri tarım sektöründeki kooperatiflerden birinin üyesi. İşte bu nedenle farklı düşüncelerimizi, varsa kavgaları bir kenara bırakıp güçlerimizi birleştirelim.” diye konuştu.

Muğla’da Valilik YİKOB, GEKA ve diğer kurumların güç birliğiyle hayata geçen projeleri anlatan Saylak, bu projeler arasında yer alan “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla” ile ilgili bilgi verdi. 2020 yılında filizlenen proje ile Muğla’da üretilen tüm ürünleri, kentin beş ana arterinde satışa sunmayı hedeflediklerini kaydeden Saylak, “Amacımız hem Muğla markasının kalitesini koruyup geliştirmek hem de üreticilerimizin gelirlerini artırmak. Bu proje; tüm üretici birliklerimize analarının ak sütü gibi helal olsun” dedi.

MUĞLA’NIN 5 MAHALLESİ İÇİN SULAMA PROJESİNE İMZALAR ATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığın, GEKA ve YİKOB’un destekleriyle pek çok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Barış Saylak, Muğla Valiliği YİKOB ile bugün imzalanacak bir diğer işbirliği protokolünün de müjdesini verdi. Saylak, şöyle konuştu:“Muğla’nın tüm ülkede olduğu gibi artık önemli bir su kısıtı sorunu var. İçme ve sulama suyunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Beş mahallemizin muhtarları bize gelerek bunu dile getirdi. Biz de projemizi hazırlayarak YİKOB’a sunduk. 1 milyon 850 bin TL + KDV değerindeki sulama hattı ile 2 bin dekar alanı sulayabilmek için bugün imzalarımızı atıyoruz. Bir Muğlalı olarak hep söylüyorum. Eksiklerimiz var, sıkıntılar var, ama şu çılgın Türklerin yapmayacağı iş yok. Bizim birlikte başaramayacağımız hiçbir iş yok. Birlikte üretmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz.”

Saylak’ın ardından GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı bir konuşma yaparak, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın kurulduğun günden bu yana kooperatiflere ve üretici birliklerine verdiği destekleri anlattı. Gülyağı, “Hem çalışmalarımızda hem de kurumlara rehber niteliğinde hazırladığımız bölge planı çalışmalarımızda üretici örgütlerine vurgu yapıyoruz. Kadın girişimcilerin, tarımsal üreticilerin birlik olması ve ürünlerin hem ulusla, hem uluslararası pazarda hak ettiği yeri bulması anlamında hedeflerimizi koyuyoruz. Bu kapsamda 2000-2022 53 milyon TL'lik bir destekle, 70 milyon TL'lik proje hacmi oluşturduk. Bu başarıların devamı olarak Yerelde Kırsal Kalkınma Projesini görüyoruz.” dedi.

Ardından kürsüye gelen Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı da 2024 yılı itibariyle 81 ile yaygınlaştırılan IPARD III programı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bu yıl itibariyle 251 milyon Avro değerinde hibe paketi açıkladıklarını belirten Antalyalı, ardından kurumunun kooperatiflere ve üretici birliklerine verdiği desteklerle ilgili kısa bir sunum yaparak tüm tarım girişimcilerini IPARD desteklerinden yararlanmak üzere proje hazırlamaya davet etti.

VALİ AKBIYIK: “21. YÜZYILIN ÜRETİCİLERİN YÜZYILI OLACAK”

Daha sonra bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın başat sektörlerinden biri olan tarımı desteklemek adına gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak, üretimi teşvik amacıyla bir bütçe ayırdıklarını ifade etti. Aras, “Muğla’nın turizmde ne kadar büyük potansiyeli varsa, tarımda da o kadar potansiyeli olduğunu biliyoruz. Kaynaklarımızı, üretimle paylaşmaya hazırız.” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da “Birlikten kuvvet doğar” diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Gerek üretim, gerekse problemlerin çözümü, lobicilik, ürün pazarlaması anlamında birliklerin, stk'ların faydası büyüktür. Muğla, üretici örgütleri açısından Türkiye’nin öncü illerinden biri. Bizim ekonomimizin ana lokomotifi turizmde bu yıl tarihi rekor kırdık, yabancı turist sayısında 3 milyon 700'lerdeyiz. Allah Muğla'yı özenerek yaratmış. Her türlü güzelliği vermiş. Tarım da ana lokomotiflerinden birisi Muğla'nın. Bu anlamda da marka bir şehiriz. 10'a yakın üründe Türkiye'de ilk 5'teyiz. Bizim görevimiz, tüm üretim alanlarında sizlere destek vererek, bu potansiyel ile Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak. 21. yüzyıl üretimin ve sizlerin yüzyılı olacak. Bu güzel buluşma için İl Tarım ve Orman Müdürümüze ve katılan herkese teşekkür ediyorum.”

Programın ikinci kısmında sunumlar yapıldı. TKDK Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar, IPARD programı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplam 17 milyon 335 bin TL bütçeli Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla projesinin tanıtımı yapıldı. Projenin ilk etapta Milas, Köyceğiz ve Seydikemer’de oluşturulacak satış noktaları ile başlatılacağı bildirildi. Daha sonra il dışından gelen örnek kooperatifler, kendi faaliyet alanları ve kurulum aşamalarıyla ilgili kısa birer sunum yaptılar. Sunum yapan kooperatiflere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretime ve toplumsal kalkınmaya verdikleri desteklerden dolayı birer plaket takdim edildi.