Muğla Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına kültür ve sanatı da dâhil ederek gençler ve aileler için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sahnelenen “Umut” adlı tiyatro oyunu, 2 Ekim’de Marmaris’te, 3 Ekim’de ise Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısıİsmail Soykan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti İstanbul Koordinatörü Ufuk Güneş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengürün yanı sıra kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ve katkılarıyla Yeşilay Muğla Şubesi’nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı’nın da paydaş olduğu etkinlik, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

YEDAM ATÖLYELERİ FUAYEDE

Tiyatro gösteriminin yanı sıra, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran danışanların başarı hikâyeleri ve atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserleri de fuaye alanında sergilendi. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerin hazırladığı resimler, oyun öncesinde izleyicilerle paylaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında imzalanan iş birliği protokolüçerçevesinde, belediye personeline yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri düzenleniyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında billboardları bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen görsellerle donatıyor.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür etkinlikte yaptığı konuşmada Yeşilayın gençlere verdiği önemi vurgulayarak: Gençlik, geleceğimizdir. Sizlere verdiğimiz değeri göstermek için bu oyunu sahneliyoruz. Yeşilay’ın 105 yıllık amacı daima insana fayda sunmak olmuştur. Yeşilay ın kurucusu Dr. Mazhar Osman’ın dediği gibi, Yeşilay’ın merkezinde insan vardır.Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü de bugün burada dile getirdiğimiz en önemli mesajdır. Siz gençler bizim için çok kıymetlisiniz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz’ diyerek gençlere verdiği önemi vurgulamıştır.Bağımlılıklardan uzak, özgür ve bilinçli bireyler yetişmesi için çalışıyoruz. Umut adlı tiyatro oyununun sizlere önemli mesajlar vereceğine inanıyoruz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlik vesilesiyle yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede sadece yasaklarla, kurallarla değil; sanatın, kültürün ve eğitimin gücüyle de yol alınması gerektiğini söyledi. Muğla’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından düzenlenen sergide konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireyleri değil, toplumu da ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.