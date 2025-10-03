Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Yukarı Baraj Altı mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çalılık bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların fark etmesiyle hızla ekiplerin müdahalesine taşındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi kırsalında yaşanan yangın dolayısıyla vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesine izin vermeden kontrol altına aldı.

Köylülerin de büyük endişe yaşadığı yangında, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde felaketin önüne geçildi.

Yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.