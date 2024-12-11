Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde badem ağaçlarında sıkça görülmeye başlanan badem biti ve zeytin zararlarıyla mücadele çalışması başlattı.MUĞLA (İGFA) - Datça’nın önemli gelir kaynaklarından birisi olan badem ağaçlarında görülen badem biti ve zeytin zararlılarıyla ilgili mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere eğitim verildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde SS. Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bölgedeki badem ağaçlarında görülen badem biti ve zeytin zararlılarıyla mücadele konusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedi. Gelen talep üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi kapsamında Datçalıların en önemli geçim kaynağı olan bademciliği ciddi şekilde tehdit eden badem biti hastalığıyla mücadele başlatıldı.

Eğitime 200 Üretici Katıldı

Datça’nın Yazı Mahallesi’nde düzenlenen Badem biti ve zeytin zararlılarıyla toplu mücadele, alınması gereken önlemlerle ilgili uygulamalı eğitim düzenlendi. Uygulamalı eğitime Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Belediye Meclis üyeleri,SS. Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, SS. Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, SS. Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, muhtarlar olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Uygulamalı Eğitim Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde ziraat mühendisi ve mikrobiyolog olarak görev yapan teknik personel üreticilere teknik konularda bilgi verdi. Eğitimde badem biti ile doğal ve alternatif bir mücadele yolu olarak tesbih ağacı (Meliaazedarach) meyvelerinin kaynatılmasıyla yapılan ilaçve yaygın bitkisel kullanım alanına sahip olan gülleci bulamacının yapımları uygulamalı olarak üreticiye gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz “Datçalı üreticilerimize tarımsal üretim sürecinde toprakların ve ürünlerin zirai durumlarıyla ilgili teknik bilgiler verdik. Badem biti ve zeytin zararlılarıyla ilgili uygulamalı eğitim düzenledik. Üreticilerimizin talepleri doğrultusunda uygulamalı eğitimlerimize devam edeceğiz.” dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt “Büyükşehir Belediyemiz Üreticinin Her Zaman Yanında”

Uygulamalı eğitime katılan Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt “ Datça Bademi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Badem Biti ağaçlara ciddi anlamda zarar veriyor. Büyükşehir ve Datça Belediyemiz her zaman üreticinin yanında olmuştur. Benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam edecek. Bizlere her konuda büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Aras’a teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Aras; “Dünya Kenti Muğlamız tarımda da marka olmaya, üretmeye devam edecek”

Muğla’nın 13 ilçesinde üreten köylünün yanında olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geniş ürün yelpazesi ile Muğla’nın tarım kenti olmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Aras; “Datça’mızın bademi, Milas’ımızın zeytini, Kavaklıdere’mizin cevizi, Ula’mızın susamı, Köyceğiz, Ortaca’mızın portakalı, Muğlamızın bereketli topraklarında yetişen her ürünü için üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Üreten köylümüze eğitimlerle, bilimsel analizlerle, fidan, yerel tohum desteği ve daha birçok alanda destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Dünya Kenti Muğlamız tarımda da marka olmaya, üretmeye devam edecek.” dedi.