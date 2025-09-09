Muğla'da Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile projeler üretmeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmaları hayata geçiren ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Milas Belediyesi, üretilen ata tohumu karakılçık buğday tohumlarının çiftçilere ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirecek.

Ata tohumlarının ekiminin yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan projede üreticilerin 2026 buğday hasadında aynı çeşit ve miktar (kg) olarak tohumlukları geri teslim etmeleri taahhüt ediliyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu destekleme projesine başvurular 9-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Kırcağız Mahallesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Jale Eren Yerel Tohum Merkezi’nde alınacak başvurularda üreticilerden ÇKS kaydı olması ve kimlik fotokopisini yanlarında getirmeleri şartları aranırken desteklemelerin en az 1 en fazla 5 dekar araziye kadar yapılacağı bildirildi.