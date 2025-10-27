Muğla'da Milas Belediyesi ve Milas Belediyesi Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramımıza özel düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - 4 kategoride toplam 114 satranç sporcusunun katıldığı 2 gün süren turnuvanın son gününde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un il dışı programı nedeniyle vekalet eden Belediye Başkan Vekili Emrah Mergen turnuvanın ilk günü temsili olarak açılış hamlesini yapmasının ardından ikinci günü ise dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nda 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık olmak üzere toplam 4 kategoride turnuvaya katılan sporcular derece kazanabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. İlk 3 sırayı alan sporculara kupa 4. sıradan 10. sıraya kadar olan sporculara ise madalyanın verildiği turnuvada 8 yaş altı kategorisinde ilk kez turnuvaya katılan minik satranç sporcularının hepsine satranç sporuna özendirmek ve günün anısına madalya verildi.

Ödül töreninde kupa ve madalyaları takdim etmesinin ardından konuşan Milas Belediye Başkanvekili Emrah Mergen, “Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz, kültür, sanat ve spora büyük destek veriyor. Bu doğrultuda Milas Belediyesi Spor Kulübü olarak farklı branşlardan çok sayıda sporcuya eğitim veriyoruz. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek ve milli takımımıza sporcu kazandırmak için alanında uzman eğitmenlerimiz sporcularımıza yoğun antrenman programı uyguluyor. Cumhuriyet Bayramımıza özel düzenlediğimiz satranç turnuvamızı yoğun katılımla tamamladık. Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalyalarını takdim ettik. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, ailelerine, hakemlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.