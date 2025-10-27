Bursa'da İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Rıdvan Sayın’ın sahne alacağı Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri düzenliyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yılına özel etkinliklerle hazırlanan İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Özel Konserinde Rıdvan Sayın ile ilçe halkını buluşturuyor. Kültür Bakanlığı sanatçısı Rıdvan Sayın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Salı akşamı sahne alacak.

ÜCRETSİZ BİLETLER DAĞITIMA ÇIKTI

Salı akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek konser, ücretsiz biletli olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ücretsiz biletlerini biletinial.com üzerinden gerçekleştirebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en coşkulu şekilde kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu kapsamda etkinliklerimiz Salı gününden başlıyor. Çelenk töreniyle start alacak Cumhuriyet kutlamalarımız kapsamında 28 Ekim Salı akşamı da Kültür Bakanlığı Sanatçımız Rıdvan Sayın sahne alacak. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacak konsere tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Cumhuriyet coşkusunu gelin hep birlikte yaşayalım” dedi.