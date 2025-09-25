Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında, 13 ilçeden itfaiyecilerle bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında 13 ilçeden gelen itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Kutlamalar, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Ahmet Aras’ın telsiz anonsuyla 13 ilçede eş zamanlı olarak itfaiye araçlarının korteji başlatıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatına yönelik yaptığı değerlendirmelerde, itfaiye teşkilatının çok kutsal bir görevi yerine getirdiğine dikkati çekerke, "Sizler, itfaiyecilik görevini yerine getirirken canınızı hiçe sayıyor, şehit olmaktan çekinmiyorsunuz. Gözünüzü kırpmadan bir canı kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bizim görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak; daha etkin müdahale edebilmenizi sağlayacak bilgi, araç-gereç, donanım ve teçhizat ile sizleri desteklemektir. Muğla itfaiyemiz, 24 saat esasına göre çalışmalarını her zaman sürdürmektedir. Sizlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Muğla itfaiyesi yalnızca kentimizde değil, çevre illerde veya ülkenin herhangi bir yerinde başı dara düşenlerin yanındadır.” diye konultu.