Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), AFAD tarafından verilen orta seviye arama kurtarma eğitimleriyle donanımını artırıyor. 70 personelin katıldığı programda enkaz arama-kurtarma, operasyonel hazırlık ve ilk yardım gibi birçok alanda yoğun eğitimler sürdürülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibi’nin (BAKUT) Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi’ne yükseltilmesi için İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından eğitim süreci başladı.

Bu kapsamda 70 kişilik ekibe, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından orta seviye arama kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimlerin ilk aşamasında, Sağlık Bakanlığı 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonuyla personeller ilkyardımcı eğitimlerinden geçirilerek sertifika ve kimlik kartları alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeşilköy yerleşkesinde başlayan program, teorik derslerin yanı sıra kentsel arama kurtarma, operasyonel hazırlık, organizasyon, yön ve adres bilgisi, enkazda arama kurtarma, dik iniş-çıkış, malzeme ve teçhizat kullanımı gibi uygulamalı eğitimlerle devam ediyor.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından BAKUT’un, orta seviye arama kurtarma kapasitesiyle bölgesel afetlere müdahale edebilecek şekilde faaliyet gösterebilecek.