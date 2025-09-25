Bursa’nın geçmişten günümüze uzanan benzersiz mutfak mirası, Büyükşehir Belediyesi tarafından 26-27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali’yle dünyaya tanıtılacak. ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla hazırlanan festivalde, ulusal ve uluslararası konukların katılımıyla dünya gastronomisinin trendleri konuşulacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Gastronomi Festivali’nin dördüncüsü, 26 Eylül Cuma günü Saat 14.00'da Merinos Parkı B Kafe önünden kortej yürüyüşü, dostluk çorbası ikramı ve protokol töreniyle başlayarak 3 gün boyunca her yaştan lezzet tutkununu Merinos Parkı’nda bir araya getirecek.

Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa’ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağı festivalde asırlık lezzetlerin sunum ve tadım etkinlikleri yer alacak.

Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek olan festival; Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılacak. Yerel şeflerle birlikte ulusal ve uluslararası konukların de katılacağı festivalde, atölyeler, yarışmalar, tadım ve tanıtım programları, söyleşi ve paneller, şef buluşmaları, üretici ziyaretleri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Ünlü şeflerin Bursa esnafıyla da buluşacağı festivalde, gastronominin kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film, açık hava gösterimleri ve yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetler de yer alacak. Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtan gezek programı da bu yıl festivale eşlik edecek.

Geçen yıl uluslararası niteliğe bürünen festivalde Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan’dan da uzman isimler yer alacak. Festival programı https://www.bursa.bel.tr/etkinlik/uluslararasi-4-bursa-gastronomi-festivali-1324 adresinden takip edilebilecek.

SAHNEDE YOK YOK!

Bu yıl Bursa’da, gastronomi yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bırakacak. Yerli ve yabancı şeflerin gastro sahneleri ve Bursa’ya özgü ürünlerle oluşturulan lezzetlerin sunumu, üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Maria Ekmekçioğlu, Cüneyt Asan, Yunus Emre Akkor, Rafet İnce, Doğa Çitçi, Yaren Çarpar, Memet Özer, Ömer Bozyap, Asuman Kerkez, Murat Özipek, Gökhan Çilak ve Eyüp Kemal Sevinç gibi tanınan birçok şef, Bursalı şeflerle birlikte sahne alarak; ‘Keles Kuzusu’ndan ‘Kestane Şekeri’ne, ‘Gürsu Bamyası’ndan ‘Gedelek Turşusu’na, ‘İnegöl Köftesi’nden ‘Tahinli Pide’ ve ‘Cevizli Lokum’a kadar birçok lezzeti sahnede hazırlayacak.

“TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM”

8500 yıllık geçmişiyle Bursa’nın ekonomisi, tarihi, kültürü ve turizmi kadar zengin mutfak mirası ve gastronomisiyle de öne çıkan bir kent olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nde binlerce lezzet tutkununu ve profesyonelleri kentimizde ağırlayacağız. Sahip olduğumuz zengin mutfak kültürünü bir kez daha dünyaya tanıtacağız. 26-27-28 Eylül tarihlerinde ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla hazırlanan festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.