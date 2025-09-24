Muğla'da Dalaman 4. İncir Festivali, dört gün süren renkli etkinlikler ve konserlerle tamamlandı. Festivalin finalinde Ceren Özdemir sahne aldı, binlerce kişi unutulmaz bir gece yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi ve Bizim Medya Organizasyonuyla iş birliğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Dalaman İncir Festivali, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Festivalin son gününde sahne alan Ceren Özdemir, etkileyici darbuka şovu ve güçlü enerjisiyle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival boyunca vatandaşlar, Dalaman’ın kendine has lezzetiyle öne çıkan incirlerini tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu. Kapalı Pazar Yerinde kurulan yöresel ürün stantları, ziyaretçilere farklı tatlar deneme imkânı sunarken, çocuklar da kurulan lunaparkta doyasıya eğlendi.

Festival programında sevilen sanatçılar Can Gox, Zeynep Dizdar ve İkilem şarkılarıyla Dalamanlıları coşturdu. Programın son günü Dalaman Türk Sanat Müziği Koro Ekibinin performansıyla başladı. Dalaman Türk Sanat Müziği Korosu seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı.Ardından sahneye güçlü enerjisiyle Ceren Özdemir çıktı. Muhteşem perküsyon şovu ile festival coşkusunu artıran Ceren Özdemir, Dalamanlılara unutulmaz bir festival deneyimi yaşattı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, festivalin ilçeye ayrı bir renk kattığını vurgulayarak şunları söyledi: “Dalaman 4’üncü İncir Festivalimizin final günü, coşkunun zirveye ulaştığı unutulmaz bir gece oldu. Festivalimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Seneye 5’incisini düzenleyeceğimiz festivalimizde yine bir arada olmayı diliyorum.”