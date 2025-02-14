Muğla'da Dalaman Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü anlamlı bir video ile kutladı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Belediye personelinin yer aldığı videoda oldukça samimi görüntüler ortaya çıkarken,video klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntüde, Dalaman Belediyesi çalışanları, eşlerini arayıp "Seni seviyorum" diyerek romantik bir sürpriz gerçekleştirdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,çalışanların bu anlarını kaydetti. Personelin sevgi sözcüklerinin karşılığında eşlerinin verdiği tepkiler, videoya renk kattı. Sevgiliye söylenen anlamlı sözler ve verilen samimi tepkiler izleyenleri duygulandırırken, Sevgililer Günü’nde sıcak ve içten bir hava oluşturdu.

“Mesai arkadaşlarımız, eşlerinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyor.Yüzünüzü güldüren anlar çoğalsın, sevginiz daim olsun! ❤️”#14şubat pic.twitter.com/i9zHNLIKHF— Dalaman Belediyesi (@DalamanBld) February 14, 2025

Sevgililer Günü’nün sadece bir günle sınırlı olmadığını, insanların her zaman ve her şartta birbirlerine değer verdiğini hatırlatmak amacıyla hazırlanan video, Dalaman Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sevginin çok özel bir duygu olduğunu hatırlatan video, kısa sürede binlerce kişiye ulaşıp büyük beğeni topladı.