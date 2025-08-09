​​​​​​​Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde bulunan kütüphaneleri, bugüne kadar 330 bin 215 kişiyi ağırladı. Kültür ve eğitim yaşamına önemli katkı sunan kütüphanelerden toplam 113 bin 468 kitap ödünç alındı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri ile kültür, sanat ve eğitim alanında vatandaşların ihtiyaçlarına kesintisiz destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde bulunan kütüphaneleri, bugüne kadar 330 bin 215 kişiyi ağırlarken kütüphanelerden toplam 113 bin 468 kitap ödünç alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi, 38 bin yazılı esere ev sahipliği yapıyor. Aktif kayıtlı üye sayısı 6 bin 548 olan kütüphanelerde, sessiz çalışma salonu da yoğun ilgi görüyor. Sessiz çalışma salonunu kullanan kişi sayısı ise 52 bin 210’a ulaştı.

Kütüphanelerden çok memnun olduğunu söyleyen kütüphane kullanıcısı İrfan Akalp, “Büyükşehir Belediyemizin kütüphanelerini sık sık ziyaret ediyorum. Çoğu vaktimi burada geçiriyorum. Aylık okuma grubuna da katılıyorum. Her ay bir kitap okuyarak o ayın kitabını değerlendiriyoruz. Bu okuma gruplarının edebiyatı ayakta tuttuğuna inanıyorum. Herkesi Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine davet ediyorum. Okumayan insan eksik kalmış bir insandır. Okuyarak ilerleyebiliriz. Benim yazdığım 2 kitabım var. Kitaplarımdan birini bu kütüphanede yazmıştım.” dedi.

İbrahim Abdullah: “Derslerime ve Projelerime Burada Çalışıyorum”

Üniversite öğrencisi İbrahim Abdullah, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 1 yıldır burayı kullanıyorum. Akşam 21.00’a kadar açık olduğu için burayı tercih ediyorum. Yazları serin, kışları sıcacık bir yer. Derslerime ve projelerime burada çalışıyorum. Buradaki kitaplardan yararlanıyorum.” diye konuştu.

Saliha Gökmen: “Kitaplardan ve Ders Çalışma Alanlarından Faydalanıyorum”

Öğrenci Saliha Gökmen, “Lise öğrencisiyim ve sınavlara burada hazırlanıyorum. Genel olarak kütüphaneden memnunum. Kitaplardan ve ders çalışma alanlarından faydalanıyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a bu ortamı bize sağladığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eda Kürüm: “Kütüphanede Çalışan Arkadaşlar Her Zaman Bize Yardımcı Oluyor”

Avukat Eda Kürüm, “4,5 yaşında bir çocuğum var. Biz Belediyemizin kreşlerini kullanıyoruz. Kreşten çıkınca çocuk kütüphanesinden kitap alıyoruz. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için böyle bir yerin olması çok güzel. Aynı zamanda sorumluluk bilinci de aşılanmış oluyor. Belirli günlerde düzenlenen etkinliklere de katılıyoruz. Kütüphanede çalışan arkadaşlar her zaman bize yardımcı oluyor. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Berna Bulut: “İstediğimiz Zaman Buradan Kitap Alıyoruz”

Esnaf Berna Bulut, “5 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık 2 aydır burayı kullanıyoruz. Kütüphaneden çok memnunuz. İstediğimiz zaman buradan kitap alıyoruz daha sonra geri veriyoruz. Çocuklar için çok iyi bir kaynak burası. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çalışmaları için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Olcay Işlakca: “Kitap Okuma Kültürünü Arttırmak İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürü Olcay Işlakca, “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yer alan Yetişkin Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Sessiz Çalışma alanımızla haftanın 7 günü vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yetişkinler için Kitap Kulübü, Tiyatro Okumaları, Çocuklarımız için Perşembe Okumaları ve Tematik Çocuk Okumaları etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Kütüphanelerimizde kullanıcı sayımız ve ödünç iade kitap kullanımı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatları ile kitap okuma kültürünü arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Kütüphanelerimiz Umutla, Bilgiyle ve Gelecekle Dolu Alanlardır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bilgiye erişimin bir ayrıcalık değil, herkes için temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızdan gençlerimize, üniversite öğrencilerimizden öğretmenlerimize, esnaflarımızdan yazarlarımıza kadar her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza açık, erişilebilir, çağdaş kütüphane ortamları sunmaya gayret ediyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yer alan kütüphanelerimiz, sadece kitaplarla değil; umutla, bilgiyle ve gelecekle dolu alanlardır.

Burada bir çocuğun ilk kez kitapla tanışmasına, bir öğrencinin sınavına hazırlanmasına, bir yazarın yeni eserini üretmesine şahit olmak bizim için çok kıymetli. Kütüphanelerimizi ziyaret eden, katkı sunan, burayı yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Kitap okuma kültürünü büyütmek, bilgiyi çoğaltmak ve daha aydınlık bir Muğla için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.