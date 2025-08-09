İzmir Karabağlar Belediyesi, gençlerin geleceğini güvence altına alacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi bünyesinde kurulan ve her yıl binlerce gence ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarında bu yıl da büyük bir başarıya imza attı.

KARBEM’de ücretsiz eğitim alan ve tercihte bulunan 402 öğrenciden 387’si bir liseye yerleşmeyi başardı. Bu sonuçla KARBEM’in başarı oranı yüzde 96,26 oldu. Yerleşen öğrencilerin 256’sı Anadolu Liselerine, 12’si İmam Hatip Liselerine, 119’u ise Meslek Liselerine girmeye hak kazandı. 15 öğrenci ise nakil sürecinde şansını deneyecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, “Bu yıl da LGS’de gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bundan sonraki eğitim hayatlarında da yolları açık olsun. Karabağlar Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.