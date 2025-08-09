Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sanatoryum Caddesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretle hem esnafın hem de vatandaşların gönlünü kazandı.ANKARA (İGFA) - Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen ziyarette, esnafa hayırlı işler dileyen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyip çocuklara ise futbol topu hediye etti.

Esnafın talebi anında karşılık buldu

Ziyaret boyunca esnafın ve mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyen Başkan Özarslan, iletilen sorunlara anında müdahale etti. Temizlikten yol bakımına, çevre düzenlemeden sosyal yardım taleplerine kadar pek çok konuda hızlı çözüm üreten Özarslan, ilgili birim müdürlerine yerinde talimatlar vererek taleplerin ivedilikle karşılanmasını sağladı.

Halkın memnuniyeti önceliğimizdir

Başkan Özarslan’ın ulaşılabilir ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı, Keçiören halkından büyük destek görüyor. Vatandaşlar, sorunlarının yerinde dinlenmesinden ve hızla çözüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek bu yaklaşımın Keçiören’de güven ve samimiyet ortamı oluşturduğunu vurguladı.

“Halkla iç içe belediyecilik yapıyoruz”

Belediyeciliğin halkla iç içe yapıldığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Biz Keçiören’de belediyeciliği makam odasında değil, sokakta yapıyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri bizim önceliğimizdir. Halkımızdan gelen her görüş ve öneriyi dikkate alıyor, çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz.” dedi. Ziyaretlerden memnun kalan esnaf ise, Başkan Özarslan’a teşekkür etti.