Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri’nin kapsamını genişletti. Bu kapsamda hizmetler arasına yeni eklenen fizyoterapi desteği ile yatağa bağımlı vatandaşlar evlerinde fizik tedavi danışmanlığından yararlanabiliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile evlere misafir olmaya devam ediyor.

Evde Bakım Hizmetlerikapsamında Büyükşehir Belediyesi; genel bakım, hekim muayenesi, reçete yazımı, psikolog ve diyetisyen hizmetlerine ek olarakyeni başlattığı Fizyoterapi uygulaması ile yatağa bağımlı hastaların yardımına koşuyor.

Menteşe, Ortaca ve Bodrum ilçelerinde göreve başlayan fizyoterapistler 13 ilçede hizmet verirken şimdiden 96 hastaya 250 seans yaptılar.

Hizmet kapsamında her hasta, uzman fizyoterapistler tarafından bireysel olarak değerlendirilip hastaların durumuna göre tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi seanslarında uygulanan egzersiz programlarıyla, hastaların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar en aza indirilip hareket kabiliyetleri artırılıyor. Bu tedavi programlarıyla hastaların en kısa sürede bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her köşesinde, vatandaşların refahı, sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Belediye olarak, sadece fiziksel altyapı ve hizmetler değil, aynı zamanda insana dokunan, yaşam kalitesini artıran projelerle de yanınızda olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Her geçen gün daha güzel ve yaşanabilir bir Muğla yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte el ele vererek, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğimizde, daha güçlü ve mutlu bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.