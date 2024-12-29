Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde kaçak alkolleri bisikleti ile satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirdi. Güzelyalı Yat Limanı Deniz Feneri civarında şişelenmiş kaçak alkolleri bisikletinin arka sepetine istifleyerek satmaya çalışan E.S.'yi tespit ederek, suçüstü yaptı.

Bisikletin arka kısmındaki kapalı sepette çeşitli ebatlarda 14 şişe içerisinde toplamda 8 litre alkollü içkiye el konuldu. Söz konusu içkileri evinde yaptığını itiraf eden şüphelinin Eğitim Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da 86 şişe içerisinde 119 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Toplamda 100 şişe içerisinde 127 litre el yapımı alkollü içkiye el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Ekipler, yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonlarını sürdüreceğini duyurdu.