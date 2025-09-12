Mudanya Belediyesi, Zübeyde Ana Anaokulu’nda 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin başladığını duyurdu. “Oyunla öğrenme, sevgiyle büyüme, keşfetme ve paylaşma” mottosuyla yeni döneme merhaba diyen anaokulu, öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Bademli Mahallesi'nde hizmet veren Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Anaokulu’nda yeni eğitim dönemi coşkuyla başladı.

“Oyunla öğrenmenin, sevgiyle büyümenin, keşfetmenin ve paylaşmanın en güzel yolculuğuna yeniden çıkıyoruz” mesajıyla yeni dönemi duyuran belediye, paylaşımında, anaokulunun çocuk dostu eğitim anlayışını vurguladı. Paylaşımda, “Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem diliyoruz” ifadeleriyle yeni döneme dair iyi dilekler iletildi.

Anaokulunun yeni dönemde düzenleyeceği etkinlikler ve eğitim programlarıyla, çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.