Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgedeki köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nisan ayında tamamlanması hedeflenen proje, bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlatacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kronikleşen ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerini birbirine bağlayan Bademli–Geçit hattındaki trafik sıkışıklığını giderecek projede sona yaklaştı.

Nilüfer Çayı üzerine inşa edilen 25 metre genişliğinde, 42 metre uzunluğundaki 5 şeritli yeni köprü, Mudanya-Bursa yönünde akışı kesintisiz hale getirecek. Proje kapsamında ayrıca yol düzenlemeleriyle sürücülerin Bademli ve Nilüferköy yönlerine ayrı şeritlerden geçişi sağlanacak.

Şantiyede incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köprünün Nisan ayında hizmete alınacağını belirterek, “Bölge trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz” dedi.

MUDANYA'YA METROBÜS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan Başkan Bozbey, köprünün ardından Mudanya–Bursa metrobüs hattı için çalışmaların başlayacağını da açıkladı. Metrobüs projesiyle toplu ulaşımı güçlendireceklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Tüm Bursalılardan ricamız, toplu ulaşım araçlarına yönelmeleridir. Toplu ulaşımla seyahat, kentimizin trafiğini daha konforlu hale getirecektir" dedi.

Aynı bölgede 2026 yılı Haziran ayında hizmete girmesi planlanan hızlı tren hattına da değinen Başkan Bozbey, köprü ve yol projesinin bu hattın oluşturacağı araç yoğunluğunu da azaltacağını vurguladı.