Bursa’nın Mudanya ilçesi sınırlarındaki Çağrışan Mahallesi’nde yer alan Mudanya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, üniversiteye ulaşımda zorluklar yaşıyor. Üç yılı aşkın sürdedir Büyükşehir'den çözüm bekleyen öğrenciler sosyal platformda imza kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi öğrencileri, artan ulaşım sorunlarına çözüm getirilmesi için Change.org platformunda bir imza kampanyası başlattı. Üniversiteye gidiş-dönüşlerde toplu taşımanın yetersiz olması, öğrenciler için ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu kaydeden öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm beklediklerini açıkladı.

Şu anda üniversiteye giden 14L ve 14U adlı iki hattın olduğunu belirten öğrenciler, "Bursa merkeze doğrudan ulaşım mümkün değil. Seferlerin az olması, otobüslerin çok kalabalık olmasına, bazen öğrencilerin kalabalık nedeniyle binememesine neden oluyor. Servis gibi bir imkân da olmadığı için, öğrenciler bazen uzun mesafeleri yürümek zorunda kalıyor" dedi.

Kampanyayı imzalayanlar arasında yer alan öğrenci Ilgın Y. otobüs sayısı ve sefer saatlerinin çok kötü durumda olduğunu ifade ederken, bir öğrenci velisi İlknur Sertkaya ise platforrmda yazdığı yorumda, çocuğunun üniversiteye ulaşmak için üç araç değiştirmek zorunda kaldığını otobüslerin küçük ve yetersiz olduğunu öne sürdü.

change.com/MudanyaUniversitesi adresinde Mudanya Üniversitesi Öğrencileri adıyla başlatılan kampanyada Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen, toplu taşıma seferlerinin artırılması ve güzergahların genişletilerek ulaşım sorununun çözülmesi istendi.