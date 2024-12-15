Bursa'da Mudanya Kent Konseyi bünyesindeki Hayvan Hakları Çalışma Grubu'ndaki gönüllüler, sokakta kalan canların barınaklarında iyileştirmeler yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Bugün bir iyilikte sen yap" düşüncesi ile gönüllü hayvanseverler, Mudanya Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Ayşe Kaya'nın önderliğinde, sokakta zor şartlarda yaşayan canların sahiplendiği barınakta kışa hazırlık çalışmaları yaptı.

Köpeklerin kulübelerini tamir eden çalışma grubu üyeleri, yağmur ve soğuk hava şartlarından korumak için naylon çekerek onların korunmalarını sağlarken, mama desteğinde de bulundu.

Gönüllü hayvan dostları 'çocuklarım' diyerek sahiplendikleri hayvanlar için iyilik yapmak isteyenleri 0224 544 05 00 nolu telefon aracılığıyla Mudanya Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'na katılmaya davet etti.