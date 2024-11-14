Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Millî Savunma Bakanlığı, Eylül’de yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddialarına yönelik açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - “Millî Savunma Bakanlığı, Eylül’de yaptığı alım için İsrailli firmayı seçti” iddiasına ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Türkiye, İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğunun altı çizilen açıklamada, "İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.