Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdüren kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini yayımladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ele geçirilen malzemeleri tek tek sıraladı.

İşte o operasyonda ele geçirilenler:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler: -1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,-10 adet… pic.twitter.com/63xKHv8gdE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-10 adet misket tipi el bombası,

-3 adet savunma tipi el bombası,

-150 adet 5,56 mm mühimmat,

-6 adet M16 şarjörü,

-4 adet plastik şarjör,

-1 adet dürbün,

-1 adet hard disk,

-2 adet cep telefonu,

-1 adet fotoğraf makinesi,

-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,

-1 adet termal kıyafet,

-1 adet hücum yeleği,

-7 adet gaz maskesi,

-2 adet jeneratör.