Türk mobilya sektörü ve endüstriyel tasarımcılar, sürdürülebilir, yenilikçi ve üretilebilir tasarımlar için güçlerini birleştiriyor.İZMİR (İGFA) - Mobilya sektöründe çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımların hayata geçirilmesi için sanayici ve tasarımcılar İzmir’de buluşuyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı”, mobilya sektöründe somut prototip ürünlerin geliştirilmesini hedefliyor.

İLK BULUŞMA 4–5 EKİM’DE TARİHİ BIÇAKÇI HAN’DA

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenecek çalıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin desteğiyle 4–5 Ekim 2025 tarihlerinde Tarihi Bıçakçı Han’da gerçekleştirilecek.

Çalıştayda 5 mobilya imalatçı/ihracatçı firma, 5 profesyonel tasarımcı ve 5 endüstriyel tasarım öğrencisi bir araya gelerek üretime uygun tasarımlar geliştirecek. Her ekip en fazla 2 tasarım ortaya koyacak, bunlardan en az 1 tanesi prototip ya da numune olarak üretilecek.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, projeyle mobilya sektörünün beklentilerini karşılayan tasarımların üretime taşınacağını vurguladı. Gürle; “Tasarım yarışmalarında ortaya çıkan projeler fikir odaklı kalabiliyor. Biz üretime yönelmek istiyoruz. Bu çalıştayla sanayicilerimiz, profesyonel tasarımcılarımız ve öğrencilerimiz arasında güçlü bağlar kuracağız. Firmaların üretim altyapısını ve ihtiyaçlarını dikkate alan, somut prototiplere dönüşen tasarımlar ortaya çıkacak.”

HEDEF: İHRAÇ FİYATINI 6 DOLARIN ÜZERİNE TAŞIMAK

Türk mobilyasının ortalama ihraç fiyatının 3,5 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Gürle, tasarıma yatırım yaparak bu rakamı yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi: “Hedefimiz mobilyada ortalama ihraç fiyatını 6 doların üzerine taşımak. Bu nedenle tasarımı üretimle buluşturan projelere önem veriyoruz. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın beşincisini bu yıl ‘Eko-Tasarım’ temasıyla düzenleyeceğiz. Final gecemiz 1 Ekim 2025’te gerçekleşecek. Çalıştay ve yarışmamızı birbirini tamamlayan yapılar olarak kurguladık.”

Çalıştayda ortaya çıkacak numune ve prototipler, Türk mobilya sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan İzmir Modeko Fuarı’nda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği noktalarda sergilenecek.