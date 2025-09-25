Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin misafir ettiği TES-İŞ Adapazarı Anadolu Lisesi ve Almanya’dan gelen 30. Oberschule Lisesi öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Aziz Duran Parkı’nda “yeşil bir gelecek” için pedal çevirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci hareketliliği kapsamında partner okul olan TES-İŞ Adapazarı Anadolu Lisesi ve Almanya’nın Dresden kentinde bulunan 30. Oberschule Lisesi’nin öğrencilerini ağırladı.

BÜYÜKŞEHİR’İN MİSAFİRİ OLDULAR

“Yeşil Eğitim, Yeşil Gelecek: Uluslararası Değişimde Sürdürülebilirlik” programı kapsamında bir araya gelen Türk ve Alman öğrenciler, programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak çeşitli etkinliklere katıldı.

ÖĞRENCİLER AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ’Nİ GEZDİLER

Gün boyu süren etkinliklerin ilk durağında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ni ziyaret eden öğrenciler burada gerçekleştirilen seminerde Büyükşehir tarafından planlanan bisiklet projeleri, yatırımlar ve etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Akabinde dünyanın en prestijli yarışlarına ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ni gezen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı.

AZİZ DURAN PARKI’NDA BİSİKLET KULLANDILAR

Program kapsamında çevre dostu ulaşım olarak bisiklet kullanma deneyimini de yaşayan öğrenciler, uzmanlar eşliğinde Aziz Duran Parkı’nda ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yeşil bir gelecek için pedal çevirdi.