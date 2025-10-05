4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği özel bir etkinlikle kutlandı. Minik çocuklar, Kocaeli Atlı Eğitim Merkezi’nde tanıştıkları atları hem sevdi hem de onlarla fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocukları atlarla buluşturdu.

Çocuklar, etkinliğe öğretmenleriyle birlikte geldi. İlk olarak görevlilerden atların yaşamı, bakımı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra ahırlara geçti. Burada yanlarında getirdikleri havuçları atlara veren minik öğrenciler, atları severek onlarla fotoğraf çektirdi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün önemine de değinilen etkinlikte, hayvanlara karşı şiddetin önlenmesi, hayvanların korunması ve doğal yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklar ayrıca alanda kurulan atölyelerde eğlenceli vakit geçirdi.

HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ

Çocuklar kendileri için hazırlanan “Hayvan Koruma Görevlisi” taçlarını boyadı. Taçlarını takan çocuklar, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlikle kutlamış oldu.