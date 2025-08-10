Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez hayata geçirdiği “Minik Bahçıvanlar” etkinliğinde çocuklar, doğayla buluşarak çevre sevgisini toprakla harmanladı. Geleceğe yeşil bir miras bırakma hedefiyle hazırlanan programda minikler, doğanın değerini öğrenirken kendi elleriyle fidanlar dikti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğayı korumanın, yeşili yaşatmanın ve çevreye sahip çıkmanın önemi şehir genelinde yaymak amacıyla ‘Minik Bahçıvanlar’ adlı etkinlik düzenledi.

Kendi elleriyle çiçek diktiler

Bıçkıdere Yaz Kur’an Kursu ve Karaköy Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte minikler saksılara kendi elleriyle çiçek dikerek hem bitki yetiştirmenin inceliklerini öğrendi hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Keyifli anlar yaşadılar

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla çocuklarda çevre bilinci oluşturma amaçlayan etkinlikte, minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Çevre bilinci geleceğe taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilincini küçük yaşta geliştirmek amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edecek. Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, yeşile sahip çıkan bir nesil yetiştirmenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulanarak, doğa sevgisinin toplumun her kesimine yayılması için sosyal etkinliklere devam edileceğinden söz edildi.