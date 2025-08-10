İklim krizi, Ege Bölgesi narenciye üretiminde etkisini net biçimde gösterdi. Nisan ayında – 17 dereceleri, temmuz ayında 45-50 dereceleri gören Türkiye, tarım sektöründe iklim krizini çok sert şekilde yaşıyor.İZMİR (İGFA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin; İzmir, Muğla ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları iş birliğinde hazırladığı “Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu”na göre 2025 yılında Muğla 155 bin 405 ton, Aydın, 147 bin 805 ton, İzmir 133 bin 779 ton ve Balıkesir 12 bin 496 ton narenciye rekoltesi bekliyor.

MANDALİNA ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU

Sonbahar kış aylarında doğal C vitamini deposu olan narenciye ürünlerinde, Ege Bölgesi’nde en çok üretimi beklenen narenciye ürünü 220 bin 428 tonla mandalina oldu. Ege Bölgesi’nin Mandalina rekoltesi 2024 yılında 268 bin tondu. Mandalina rekoltesinde yüzde 16’lık kayıp öngörüldü.

REKOLTE PORTAKALDA YÜZDE 34, LİMONDA YÜZDE 50 DÜŞTÜ

2024 yılında Ege Bölgesi’nde 286 bin tonluk rekolteyle zirvede yer alan portakal, 2025 yılında yüzde 34’lük kan kaybıyla 161 bin 105 tona geriledi.

Limon rekoltesindeki düşüş ise daha sert oldu. 2024 yılında 128,7 bin ton limon üreten Ege Bölgesi, 2025 yılında 64,7 bin ton limon rekoltesi bekliyor. Ege Bölgesi’nin limon rekoltesi yüzde 50 kan kaybetti.

Ege Bölgesi’nde 2024 yılında 6 bin 831 ton olan greyfurt üretimi, 2025 yılında yüzde 66’lık keskin düşüşle 4 bin 136 tona düşecek.

Ege Bölgesi’ndeki narenciye rekoltesinde mart ve nisan aylarındaki don olaylarının da etkisiyle 2025 yılında yüzde 34’lük düşüş yaşanacağını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olmasının tek teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi’nde narenciye üretiminde lider konumdaki Muğla’nın 2025 yılında rekolte kaybının yüzde 57 olduğu bilgisini veren Uçak, “İzmir’in narenciye rekoltesi 165,5 bin tondan, 133,5 bin tona gerilerken, Aydın’ın narenciye rekoltesi 133 bin 43 tondan 147 bin tona çıktı ve Ege Bölgesi’nde narenciye rekoltesini artıran tek il oldu. Balıkesir ise; 21 bin 182 tonluk rekolteden 12 bin tona indi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2024 yılında 1 milyar 46 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Başkan Uçak şöyle devam etti: “Nisan ayındaki don ve soğuk hava sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin portakal üretiminin yüzde 12,4’lük düşüşle 1 milyon 410 bin ton, limon üretiminin yüzde 21’lik azalışla 1 milyon 368 bin ton olacağını öngördü. Mandalina ve greyfurt üretiminde ise cüzi artışlar bekleniyor. Bu şartlarda 2024 yılındaki ihracat rakamlarını korumak bizler için başarı olacak.