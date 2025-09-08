Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle başladı. Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı ücretsiz dağıtıldı.ANKARA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte 'okula merhaba' dedi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak, ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla başladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

"TÜM İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE FİDAN DAĞITILACAK"

Okullarda doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyunca yürütülmesi amaçlanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılması planlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında da yeni eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenleneceğini duyurdu.

Bu arada yeni eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edilirken, yeni istihdamla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM'DA

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.