Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada Türk bayrağına ayak basılan videoyu beğenen D.A. isimli şahsı Muş'ta gözaltına aldı. Şüpheli, Jandarma Er üniformasıyla video çeken ve bayrak paylaşımını terhisinden bir hafta sonra beğenen kişi olarak tespit edildi. Jandarma, "Milli değerlere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Siber Daire Başkanlığı'nın araştırması sonucu şüphelinin Ankara İl J.K.lığından 10 Ekim 2025'te terhis olduğu ve 17 Ekim'de videoyu beğendiği belirlendi.

https://twitter.com/jandarma/status/1979535612987273460

Şüpheli, askerlik sırasında başka sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 19. maddesi gereği 6 gün hizmetten men cezası almış, askerlik süresi uzatılmıştı.Şüpheli, Muş'ta Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Komutanlık, milli değerlere yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna "Ülkemizin milli değerlerine saygısızlıklara müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi.

Soruşturma, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.