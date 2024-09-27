Milas Belediyesi eğitim alanındaki sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi ‘Öğrenci Koçluğu’ hizmetini hayata geçiriyor.MUĞLA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte belediye bünyesinde ödev destek ve beceri kurslarını başlatan Milas Belediyesi, hayata geçireceği proje ile sınavlara hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarının arttırılmasına yönelik rehberlik hizmeti yapılması amacıyla öğrenci koçluğu desteği sunacak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan alanında deneyimli personeller tarafından LGS (Liselere Giriş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilere yönelik; öğrencinin hedeflere ulaşmasını desteklemek, öğrenme motivasyonunu arttırmak ve öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla hayata geçecek proje ücretsiz olarak öğrencilerle buluşacak.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Başvuruların 30 Eylül tarihinde başlayacağı öğrenci koçluğu hizmetinde eğitimler birebir olarak Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek. Öğrenci koçluğu hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler ise Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yapıp 515 02 90 no’lu iletişim numarasından detaylı bilgi alabilecek.