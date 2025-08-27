İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Metro İstanbul’un bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yaz Okulu öğrencileri mezun oldu. Yaz boyunca programa katılan 403 öğrenciye mezuniyet sertifikalarına kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yaz Okulu öğrencileri mezun oldu.

Yaz boyunca programa katılan 403 öğrenciye, Esenler’deki İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Mezun öğrencilerin Metro İstanbul Çocuk Korusu dersinde öğrendiği şarkıları hep bir ağızdan seslendirmesiyle renklenen sertifika töreninde; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol birer konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, tüm çocukların eşit koşullarda, aynı sevgi ve ilgiyle büyüyüp serpilebilmelerini sağlamanın yöneticiler olarak bizim en büyük görev olduğunu belirtti. “Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe dokunmaktır, bunu biliyoruz” diyen Aslan, “Metro İstanbul Yaz Okulu’muz ile son dört yıldır yaz tatillerini çocuklarımız için bir öğrenme ve keşif mevsimine dönüştürüyoruz. Bu dört yılda, 1.400’ün üzerinde çocuk ve ebeveynleri ile bir araya geldik. Yaz okulumuz, İstanbul’un kıymetli çocuklarının vakitlerini öğrenerek, eğlenerek ve kaliteli geçirmelerini sağlıyor. Her yaz yüzlerce çocuğumuz, burada bilim atölyelerinde deneyler yapıyorlar, spor için ter döküyorlar, sanatla kendini ifade etmenin en güzel yollarını öğreniyorlar. Genel Müdürlüğümüzün Esenler'de olması, Genel Müdürümüzün vizyonuyla beraber buluşunca, Esenler'de çevresi de bu fırsatlardan yararlanıyor. İnşallah diğer genel müdürlerimiz de bulundukları ilçelerde bu imkanları çocuklarımıza ve ailelerimize sağlar" diye konuştu.

YAZ OKULUNDA YOK YOK

Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Özhan Şenol’un verdiği bilgilere göre; Metro İstanbul’un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yaz Okulu programı, bu yıl 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik 2’şer haftalık 4 dönemden oluşan programda, çocuklar; bilim deney atölyesi, robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür ve çizgi roman, origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, Bilim Otobüsü, çocuk hakları ve akran ilişkileri eğitimlerine katıldı. Ebeveynler için ise, toprak saksı atölyesi, ebru atölyesi, yüz yogası, yangın bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra aile içi iletişime katkı sağlamayı amaçlayan seminerler düzenlendi.