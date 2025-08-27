İstanbul'a bağlı Maltepe Belediyesi, Büyükbakkalköy Mahallesi’nde 1.050 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde yol konforunu artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükbakkalköy Mahallesi’nin Kaşif, Arıcı ve Çınar Sokaklarında toplam 1.050 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hem yeni asfalt serimi hem de mevcut yolların bakım ve onarımını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Çalışmalar, ihtiyaç önceliğine göre 18 mahallede planlı şekilde yürütülüyor.