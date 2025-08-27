Karacabey Belediyesi, Yeniköy’de festival coşkusunu sürdürmeye hazırlanıyor. 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek BPMD TuningFest 6 Türkiye’de yaklaşık bin özel tasarımlı araç sergilenecek, yarışmalar ve DJ performanslarıyla otomobil tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatılacak.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu LongozFest etkinlikleriyle tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken Karacabey Belediyesi, Yeniköy’deki festival coşkusunu bu hafta sonu da sürdürüyor. 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek programlar kapsamında hem otomobil tutkunlarına hem de müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak dopdolu etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

BPMD TUNİNGFEST 6 TÜRKİYE YENİKÖY’DE

Karacabey Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek BPMD TuningFest 6 Türkiye, modifiye araç meraklılarını Yeniköy’de bir araya getirecek. Yaklaşık bin özel tasarımlı araç festival alanında sergilenecek. Araç tutkunlarını sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda heyecan dolu yarışmalar da bekliyor. Bursa Park Modifiye Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte araç güzellik ve desibel yarışmaları, özel şovlar, sürpriz hediyeler ve DJ performanslarıyla festival coşkusu doruğa çıkacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖZEL KONSERLERİ

Karacabey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da Yeniköy’de büyük bir coşkuyla kutlayacak. Özel konser programı kapsamında sahne alacak isimler ise bölgede heyecan uyandırdı. Saat 20.00’de Karacabeyli rap grubu Balyoz, özgün tarzıyla sahneye çıkarak gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Ardından 21.00’de Bandırma’nın sevilen gruplarından Bedelsizler, enerjik performansıyla bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tüm vatandaşları Yeniköy’e davet ederek şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta LongozFest ile Yeniköy’ümüzü bir cazibe merkezi haline getirdik. Şimdi ise hem otomobil tutkunlarını hem de müzikseverleri ağırlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacağımız bu özel haftada tüm hemşehrilerimizi Yeniköy’de buluşmaya davet ediyorum.”

Karacabey Belediyesi’nin organize ettiği programlarla Yeniköy, önümüzdeki hafta sonu da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.