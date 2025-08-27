Gıda sektöründe 2025 yılında Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan WorldFood Istanbul Fuarı’na 25 üye firmasıyla katılarak yeni ihracat bağlantıları kurmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - 2025 yılının ocak – temmuz döneminde ihracatlarını yüzde 15’lik artışla 581 milyon dolardan 671 milyon dolara taşıdıkları bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, WorldFood Istanbul Fuarı’na Hububat ve Hububattan Mamul Ürünler, Şekercilik Mamulleri, Baharatlar - Yağlı Tohumlar, Çikolatalı Şekercilik mamulleri, Değirmencilik ürünleri, Gıda Müstahzarları alt sektörlerinde geniş ürün gamına sahip firmalarla katılacaklarını dile getirdi.

2025 yılı sonu için 1,1 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunun altını çizen Öztürk, “90 civarında ülkeden 900’ün üzerinde ithalatçı firmanın WorldFood Istanbul Fuarı’nda olması bekleniyor. İhracatçı ve ithalatçı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) olacak. Katılacak firmalarımızın yeni ihracat bağlantıları yapacağı bir ortam sağlanacak” diye konuştu.

SOYA YAĞI, AYÇİÇEK TOHUMU YAĞI VE KAKAOLU ÜRÜNLER ZİRVEDE

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılının ocak – temmuz döneminde ihraç ettiği ürünler arasında ilk sırada 180 milyon dolarla soya yağının yer aldığı bilgisini veren Başkan Öztürk, öne çıkan ihraç ürünlerini ve ihraç pazarlarını şöyle özetledi; “Ayçiçek tohumu yağı 157 milyon dolarla soya yağını takip etti. Ekmeğe sürülebilen kakaolu ürünler 48 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. 2025 yılının 7 aylık döneminde 148 ülkeye ihracat yaptık. Birincilik basamağında 130 milyon dolarla Cezayir yer aldı. Libya’ya 53 milyon dolarlık, Cibuti’ye 45 milyon dolarlık, Suudi Arabistan’a 39 milyon dolarlık ve Tunus’a 27,5 milyon dolarlık ihracata imza attık.”