Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu an için herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı bildirildi.