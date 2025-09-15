Bursa Büyükşehir Belediyesi, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı desteklemek için Hüdavendigar Kent Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu alanında dev ekranlar kurdu. Bursalılar, Almanya ile şampiyonluk mücadelesinde final heyecanını hep birlikte yaşadı.BURSA (İGFA) - FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihi karşılaşması için Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı ile eski Atatürk Stadyumu alanında dev ekranlar kuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi maçı Bursalılarla buluşturmak için kurduğu dev ekranlarla vatandaşları bir araya getirdi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselen millilerin yanlarında olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, o coşkuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Şampiyonluk heyecanını hep birlikte yaşamak ve 12 Dev Adam’a desteğini hissettirmek için dev ekran noktalarında buluştu.

???????????? Final heyecanını hep birlikte yaşadık.Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ülkemize bu coşkuyu yaşatan, gönüllerin şampiyonu 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz.@mustafabozbey pic.twitter.com/BFSJrJ1okh— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) September 14, 2025

Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize bu coşkuyu yaşatan, gönüllerin şampiyonu 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz” mesajıyla takıma minnettarlığını sundu.