Meteoroloji, 19 Eylül Cuma günü için hava durumu tahminlerini ve uyarılarını yayımladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı günlük hava tahminine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.

Yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği ancak Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde olacağının tahmin edildiği hava raporunda, kuvvetli rüzgar ve fırtına için de tedbir uyarısı yapıldı.