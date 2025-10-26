Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile medya, görsel üretim ve sahne sanatları sektörüne yönelik 11 yeni ulusal meslek standardını yürürlüğe koydu. Tebliğ, görüntü, ses, ışık ve rigging gibi alanlarda seviye 4-5 standartlarını kapsarken, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesini ve sektördeki nitelikli iş gücünü artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), medya, görsel üretim ve sahne sanatları sektörüne yönelik 11 yeni ulusal meslek standardını yürürlüğe koydu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile görüntü, ses, ışık ve rigging (askı sistemleri) gibi teknik alanlarda mesleki yeterlilikleri tanımlayarak eğitim, sertifikasyon ve istihdam süreçlerin standartlaştırılması amaçlandı.

Yeni Standartlar ve Seviyeler

Tebliğin Ek-1’den Ek-11’e kadar yer alan standartlar, görsel ve ses teknolojileri, sahne yönetimi gibi alanları kapsadı.

Görüntü Sanal Yayın Operatörü (Seviye 5): Sanal yayın ve görüntü yönetimi. Görüntü İçerik Yönetim Operatörü (Seviye 5): İçerik optimizasyonu ve yayın akışı. Sorumlu Görüntü Elemanı (Seviye 5): Yayın koordinasyonu ve kalite kontrol. Görüntü Elemanı (Seviye 4): Temel görüntü teknikleri. Işık Tasarımcısı ve Işık Masası Operatörü (Seviye 5): Sahne ve yayın aydınlatması. Sorumlu Rigging Elemanı (Seviye 5): Sahne kurulumu ve güvenlik. Sahne Amiri (Seviye 5): Etkinlik yönetimi. Simultane Tercüme Sistemi Elemanı (Seviye 4): Tercüme ekipmanları. Sorumlu Ses Elemanı (Seviye 5): Ses yayın koordinasyonu. Ses Masası Operatörü (Seviye 5): Ses miksajı. Ses Elemanı (Seviye 4): Temel ses teknikleri.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz