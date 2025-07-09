MESAM Başkanı Recep Ergül, Rekabet Kurulu’nun Spotify incelemelerinin ardından platformu partner olarak görmek istediklerini belirtti. Telif ve fiyat politikalarına dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - MESAM (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, Rekabet Kurulu’nun dijital müzik devi Spotify hakkında inceleme başlatmasının ardından önemli bir çağrıda bulundu.

Türkiye’nin güçlü müzik geleneğine rağmen telif gelirlerinin yetersizliğinin sektörü maddi ve manevi zorladığını belirten Ergül, Spotify ile daha fazla işbirliği ve Türk müziğine duyarlılık beklediklerini ifade etti.

“TELİF SORUNU SEKTÖRDE SORUNLARA YOL AÇIYOR”

14 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük meslek birliği MESAM’ın Başkanı Recep Ergül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü bir geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmemesi, sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

Ergül yazılı açıklamasında; "Kabul etmek gerekir ki müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcılarının da başlıca gelirleri digital platformlardan elde edilen telif bedelleridir. Digital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify 'ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify 'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER UMUT VERİYOR

Rekabet Kurulu’nun incelemelerini yakından takip ettiklerini belirten Ergül, Spotify yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini ve platformun uzlaşmacı yaklaşımının çözüm umutlarını artırdığını söyledi. Ergül, müzik sektörüne kısa sürede olumlu haberler vermeyi umduklarını ekledi.