Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetlerini azaltan ve tarımsal verimliliği artıran destekleriyle bölge tarımına yön vermeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde üretici için her detayın düşünüldüğü destekler sunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Mersin’de tarımsal verimliliğin artırılmasını, üretici gelirlerinin yükseltilmesini ve bölgedeki tarım sektörünün güçlendirilmesini hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÜRETİMİN HER ANINDA ÜRETİCİNİN YANINDA

Bu hedef kapsamında sanayi tipi ‘Domates Fidesi Dağıtım Projesi’ni de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi; Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki üreticiye, yüzde 70’i hibeli olmak üzere toplam 187 bin 266 adet sanayi tipi domates fidesi dağıtımını gerçekleştirdi. Gülnar’ın Bereket, Taşoluk, Yarmasu, Ayvalı, Bozağaç, Saray, Konur ve Ilısu mahallelerine dağıtılan toplam 104 bin 858 adet domates fidesinin hasadına da Büyükşehir ekipleri eşlik etti. Gülnar’da toplam 53 üreticiye verilen domates fidelerinin dikiminden hasadına kadar her aşamasını takip eden ekipler, uzun vadeli tarımsal sürdürülebilirlik için üreticiyi hiçbir anında yalnız bırakmıyor.

ŞEKER: “YÜZDE 70’İNİ HİBELİ OLARAK VERDİĞİMİZ DOMATES FİDELERİNİN HASADINI BERABER YAPTIK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, “Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Domates Fidesi’ dağıtım projesi kapsamında; Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki muhtelif mahallelerde 100 üreticiye, toplamda 187 bin 226 adet sanayi tipi domates fidelerini yüzde 70 hibeli olarak teslim ettik” dedi.

Gülnar İlçesi’nde ise 8 mahallede toplam 53 üreticiye ulaştıklarını ifade eden Şeker, “Buradaki üreticilere toplamda 104 bin 858 adet sanayi tipi domates fidesi dağıtmıştık. Bugün, Bereket Mahallesi’nde dağıttığımız fidelerin hasadı yapıldı” diye konuştu.