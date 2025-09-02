Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour, 4-7 Eylül tarihleri arasında Kızkalesi Plajı’nda sporseverleri buluşturacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası spor organizasyonlarıyla hem kentin tanıtımına katkı sunuyor hem de sporun nabzını Mersin’de tutuyor. Bu kapsamda, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı, bu yıl 4. kez Kızkalesi Plajı’nda düzenleniyor.

4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya şu ana kadar 13 kadın ve 17 erkek takımı başvurdu. Yabancı sporcuların da katılımıyla müsabakalar, sporun heyecanını kültürel etkileşimle buluşturacak. Kızkalesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yapılacak karşılaşmalar, bölge halkı ve tatilciler için unutulmaz anlar sunacak.

Kızkalesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek olan turnuva, Mersin’in spor turizmine de önemli bir katkı sunacak. Denizin, güneşin ve sporseverlerin buluştuğu organizasyon, kentte yazın son günlerine enerjik bir hareketlilik katmaya hazırlanıyor. Organizasyon için müracaatlar plaj.tvf.org.tr üzerinden 3 Eylül’e kadar devam ediyor.

TAŞKIN: “MÜSABAKALAR 4-7 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KIZKALESİ PLAJI’NDA OLACAK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’i tanıtmak adına önemli organizasyonlar yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Uluslararası Probeach Plaj Voleybolunu bu yıl 4. kez düzenlendiklerini söyledi. Taşkın, organizasyon hakkında bilgi vererek, “Şu ana kadar 17 tane erkek, 13 tane kadın takımı müracaat etti. Çarşamba gününe kadar müracaatlar devam edecek. Mersin tanıtımına katkı verebilecek güzel bir organizasyon olmasını istiyoruz. Zaten uluslararası organizasyonlarımızın en önemli amacı da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Mersin’i en iyi şekilde tanıtabilmek” dedi.

Tarih bilgilerini de aktaran Taşkın, “Organizasyonu, 4-7 Eylül tarihleri arasında Kızkalesi Plajı’nda yapacağız. Bütün Mersinlileri, özellikle o bölgede yaşayan tatilcilerimizi ve yazlıkçılarımızı bu organizasyonu izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.