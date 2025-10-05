Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik hayata geçirdiği çalışmalarla fark yaratmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaz boyunca Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki havuzda gerçekleştirilen etkinliklerle, her yaştan engelli birey hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı buluyor.

Yüzme dersleri kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 377 seans gerçekleştirildi. Eylül ayında da devam eden programda, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de servisler sayesinde havuza katılım sağlıyor.

Kurs; Çarşamba ve Cuma günleri 08.30-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Havuz etkinlikleri, özel gereksinimli bireylerin su korkularını yenmelerine, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.

Uçan: “Yaz boyunca özel gereksinimli bireyleri havuzla buluşturduk”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Fatmanur Uçan, yaz boyunca özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini havuzla buluşturduklarını belirterek, “Her yaş grubundan özel bireylerimiz var. Bugüne kadar halk seanslarımız, engelli birey seanslarımız ve yüzme eğitimlerimiz olmak üzere 2 bin 377 seans yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezindeki öğrencilerimiz de buraya servisle getiriliyor. Aileler de burada keyifli vakit geçiriyorlar” dedi.

Uçan, 2 görme engelli bireyin de yüzme kurslarına katıldığını, birinin daha önce hiç havuz deneyimi olmadığını kaydederek, “Buraya gelen öğrenciler su korkularını yeniyor, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissediyorlar. Motivasyonları artıyor ve kendilerine olan özgüvenleri gelişiyor. Bunu gören aileler de mutlu oluyorlar. İyi ki bu imkanlar var ve özel çocuklarımız böyle bir yerden faydalanabiliyorlar. Normal şartlarda özel gereksinimli bireyleri hiçbir havuz kabul etmiyor. Ama Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki havuzumuz bütün engel grubuna hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.