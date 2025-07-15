Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, her yıl olduğu gibi 2024- 2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin lise hayallerine giden yolda onlara ışık tuttu.MERSİN (İGFA) - Mersin’in 10 ilçesinde 21 LGS kurs merkezi aracılığıyla öğrencilerin istedikleri liselere yerleşmelerine katkı sunan, onlara yalnızca bilgi değil; moral ve motivasyon da veren Büyükşehir, süreç boyunca ailelerin de yükünü hafifleterek kaygılarına ortak oldu.

Zorlu sınav maratonu boyunca her çocuğun eşit şartlarda eğitim alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir; ücretsiz kaynak kitaplar, deneme sınavları, soru bankaları, birebir etütler ve nitelikli öğretmen kadrosuyla, öğrencilerin eğitim yolculuklarında en büyük destekçilerinden biri olarak yanlarında yer aldı.

Eğitimdeki istikrarlı yükselişini büyük bir kararlılıkla sürdüren Büyükşehir bu yıl da LGS sınavındaki başarısıyla adından söz ettirerek, Türkiye çapında yüzde 5’lik başarı dilimi arasına 125 öğrencisini taşıdı. Büyükşehir kurs merkezlerinden eğitim alan 37 öğrenci yüzde 1, 26 öğrenci yüzde 2, 18 öğrenci yüzde 3, 19 öğrenci yüzde 4 ve 25 öğrenci yüzde 5’lik dilime girme başarısı gösterdi.

Gençlerin elini sınav sonrası da bırakmayan Büyükşehir, tercih danışmanlığı hizmetiyle onların en doğru okulu seçmeleri için rehberlik etmeye bu yıl da devam ediyor. Kurs Merkezleri 24 Temmuz’a kadar tüm öğrencilere tercih konusunda danışmanlık yaparken, 2025- 2026 eğitim öğretim yılında kurs merkezinden faydalanmak isteyen ailelerin de 25 Temmuz’a kadar ön kayıt başvurularını almayı sürdürecek.

KARAKUŞ: “BU YIL BÜYÜKŞEHİR LGS HAZIRLIK KURSLARINA İL GENELİNDE 2 BİN 314 ÖĞRENCİ KATILDI”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Mersin’in 10 ilçesinde Büyükşehir bünyesinde bulunan 21 LGS Kurs Merkezi’nden, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 bin 314 öğrencinin faydalandığını ifade etti. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih danışmanlığı için tüm öğrenci ve velileri kurs merkezlerine beklediklerini söyleyen Karakuş, “Bu hizmetimizden sadece kurs merkezinden faydalanan öğrencilerimiz değil, tüm öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak her yıl, bir önceki yılki başarı oranımızı artırarak yol almaya devam ediyoruz. Geçen yıl yüzde 5’lik dilim içerisinde 101 öğrencimiz varken, bu yıl bu sayıyı 125 öğrenciye çıkarmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hayallerindeki liseyi kazanmak isteyen öğrencileri Büyükşehir’in kurs merkezlerine davet eden Karakuş, “Bizler gelecek yıl yapılacak sınava şimdiden hazırız. Velilerimiz, kendilerine en yakın kurs merkezine 25 Temmuz tarihine kadar gidip, çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.