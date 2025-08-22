Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - 4 merkez ilçede (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) muhtelif mahallelerde alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla MESKİ, 4 bin 500 metre kanalizasyon, 22 bin 950 metre içme suyu hattı olmak üzere toplam 27 bin 450 metre yeni alt yapı hattını Mersin’e kazandırmış olacak.

MESKİ, yeni yerleşim bölgelerinde kaliteli alt yapı çalışmalarına devam ediyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kaliteli, modern ve dayanıklı altyapı projelerini kesintisiz bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. Daha temiz ve altyapısı güçlü bir kent için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ; Mezitli ilçesi Kuyuluk, Akdeniz, Eski Mezitli ve Tece mahalleleri ile Toroslar ilçesi Portakal ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yerleşim bölgelerinde artan yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyacına hızla yanıt veren MESKİ, yeni imara açılan yollar ve inşaat alanlarına paralel olarak altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların neticesinde toplamda 4 bin 500 metre uzunluğunda atık su hattı devreye alınmış olacak.

MESKİ, 4 merkez ilçede yaklaşık 22 bin 950 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor

Suyun her damlasına sahip çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını titizlikle yenilemeye devam ediyor. MESKİ, yeni yerleşim yerlerinde gerçekleştirdiği içme suyu hattı çalışmalarıyla ise vatandaşları kesintisiz içme suyuna kavuşturuyor. Bu kapsamda MESKİ, 4 merkez ilçenin muhtelif mahallelerinde yaklaşık 22 bin 950 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.