Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda, yaz sıcaklarının etkisini azaltmak amacıyla hayvanlara özel serinletici uygulamalar hayata geçirildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de, aşırı sıcaklardan hayvanların etkilenmemeleri adına farklı çalışmalar uygulanıyor.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Tarsus Doğa Parkı içerisinde yer alan hayvanlara yönelik, türlerine göre dondurulmuş sebze veya meyveler verilirken, serinlemeleri için fıskiyeler açılıyor ve yağmurlama yapılıyor. Oluşturulan havuzlara da sürekli su takviyesinin yapıldığı park içerisinde, küçük kanallara da devamlı su veriliyor.

HAYVANLARA, TÜRÜNE GÖRE SERİNLEME YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR

Buzlu ve dondurulmuş çeşitli meyve-sebzeler halka kuyruklu lemurlar ile örümcek maymunlarına beslenme saatlerinde verilirken, midilli atları ise sulanıyor. Ayılar için kafes içerisine yapılan havuza su doldurulurken, kızıl geyikler için yapay su kanalının hemen yanına serinlemeleri için çamur alanlar oluşturuldu. Aslanların serinlemeleri için ise kafes içerisinde fıskiye sistemi belli aralıklarla devreye alınıyor.

Zebralar da su kanalından faydalanırken, kümes ve diğer kanatlı hayvanların serinlemeleri için küçük göletlere sürekli su takviyesi yapılıyor.