Gartner Magic Quadrant for Container Management 2025 raporunda Huawei'i Liderler kadranında konumlandırdı. Başarı, Huawei Cloud'un Cloud Native 2.0 alanındaki derin uzmanlığına ve stratejik yatırımlarına atfedildi.SHENZHEN, ÇİN (İGFA) - Gartner 6 Ağustos'ta Magic Quadrant for Container Management 2025 raporunu yayımladı.

Huawei'nin liderler kadranında yer aldığı raporda başarı, Huawei Cloud'un Cloud Native 2.0 alanındaki stratekik yatırılarına atfedildi. Huawei Cloud, CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) ve Ubiquitous Cloud-Native Service (UCS) gibi birçok yenilikçi konteyner ürününü piyasaya sürerek ön planda yer aldı. Bu ürünler, genel bulutlarda, dağıtılmış bulutlarda, hibrit bulutlarda ve uç ortamlarda büyük ölçekli, ölçeklenebilir konteynerli iş yüklerini yönetmek için en uygun buluta özgü altyapıyı sağlar.

Huawei Cloud, yeni bulut yerel uygulamaları, mevcut uygulamaların konteynerleştirilmesi, AI konteynerleri, uç uygulamaları ve hibrit bulut uygulamaları dahil olmak üzere incelenen tüm kullanım senaryolarında,, özellikle AI konteyner alanında rekabet gücüne sahiptir.

Huawei Cloud, aktif bir açık kaynak katkısı sağlayıcısı ve bulut tabanlı teknoloji ekosisteminde lider bir konumdadır. Huawei Cloud, 82 CNCF projesine katılmış, 20'den fazla proje yöneticisi koltuğuna sahip ve Çinli bulut sağlayıcıları arasında CNCF TOC'da başkan yardımcısı pozisyonuna sahip tek şirkettir.

Huawei Cloud, kamu bulutu, dağıtılmış bulut, hibrit bulut ve uç senaryolarını kapsayan sektördeki en kapsamlı konteyner ürün matrisini sunar ve dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir OTT platformu olan Starzplay, sunucusuz bir mimariye geçmek için Huawei Cloud CCI'dan yararlandı ve bu sayede 2024 Kriket Dünya Kupası sırasında milyonlarca erişim talebini ele almasını sağlarken kaynak maliyetlerini %20 oranında azalttı.

Singapur'un önde gelen lojistik sağlayıcısı Ninja Van , Huawei Cloud CCE kullanarak tamamen konteynerli hizmetler sunarak yoğun saatlerde kesinti yaşanmaması sağlandı ve sipariş işleme verimliliğini %40 oranında artırıldı.

Şili'nin üç büyük enerji şirketinden biri olan Chilquinta Energía, büyük veri platformunu Huawei Cloud CCE Turbo kullanarak bulut tabanlı bir mimariye yükseltti ve ortalama performansta yüzde 90 iyileşme sağlayarak daha akıllı operasyonlar gerçekleştirilebilmesini mümkün kıldı.

Nijerya'nın önde gelen e-ticaret platformu Konga , CCE Turbo bulut tabanlı bir mimariye tamamen geçiş yaparak aylık milyonlarca aktif kullanıcıya sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Çin'in önde gelen görsel yaratım platformu Meitu, CCE ve Ascend bulut hizmetlerini kullanarak çeşitli modellerin ve algoritmaların dağıtımını ve çıkarımını destekliyor, büyük ölçekli eğitimin hızlı bir şekilde yinelenmesini sağlıyor ve aylık 200 milyon aktif kullanıcının hayatlarının önemli anlarını gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına olanak tanıyor.

Huawei Cloud, bulut tabanlı teknoloji yeniliklerini geliştirmek ve başarılarını paylaşmak için küresel operatörlerle ortaklık kurmaya devam edecek.

Kaynak: Gartner, Konteyner Yönetimi için Magic Quadrant 2025, 6 Ağustos 2025

Feragatname: Gartner, araştırma yayınlarında tasvir edilen herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek derecelendirmeye veya diğer atamalara sahip satıcıları seçmelerini tavsiye etmez. Gartner araştırma yayınları, Gartner araştırma ve danışmanlık kuruluşlarının görüşlerini içerir ve gerçek beyanlar olarak yorumlanmamalıdır.Gartner, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere, bu araştırmayla ilgili olarak açık veya zımni tüm taahhütleri reddeder.

