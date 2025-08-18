İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ tarafından düzenlenen Flamingo Yolu tekne turu yeniden başladı. Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini gözleme imkânı sunan turlara İzmirliler tarafından yoğun ilgi var.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ tarafından düzenlenen Flamingo Yolu tekne turlarına büyük bir ilgi var. Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan başlayan ve her hafta cuma, cumartesi ile pazar günü yapılan turlara katılanlar tabiat harikası Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini gözlemleme fırsatı buluyor.

“DÜNYADAKİ 10 FLAMİNGODAN BİR TANESİ İZMİR’DE YAŞIYOR”

İZDENİZ bünyesinde çalışan uzman biyolog Ahmet Kaya, tura başlamadan önce 15 dakika Gediz Deltası’nı ve kuşlarını tanıttıklarını belirterek “Misafirlerimize detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra tura çıktıklarında flamingolar başta olmak üzere diğer kuşları da yakın mesafeden gözlemleyebiliyorlar ve doğa içinde keyifli vakit geçiriyorlar. İzmir gibi çok büyük bir metropolün yanı başında bu kadar doğal bir zenginlik olması çok nadir bir durumdur. Ayrıca Gediz Deltası dünyadaki flamingoların yüzde 10’una ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki 10 flamingodan bir tanesi İzmir’de yaşıyor ve onlar da bizim hemşehrimiz gibi. Misafirlerimiz kuşların yaşamını yakından gözlemliyor. Kuşların yaşam alanlarını gördüğümüzde onlarla bağ kurup daha iyi bir doğa koruyucusu olabiliriz” dedi.

“ÇOK MEMNUN KALDIK, MUTLU OLDUK”

Kızıyla tura katılan öğretmen Hicran Tunca, “Tatildeyiz, çocuklarımızı gezdirmek için dışarı çıktık ve onların yeni yerler görmelerini istiyoruz. Flamingolar kız çocuklarının en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Beklentimin çok üzerinde bir tur oldu. Ben bu kadar canlıyı göreceğimi düşünmemiştim. Şehrin merkezinde böyle bir etkinliğe katılmak çok daha keyifli oldu. Çok mutluyuz” dedi.

TURLAR HAKKINDA BİLGİ

Her hafta cuma, cumartesi ile pazar günü yapılan turların saatleri 15.30-16.45, 17.00-18.15, 18.30-19.45 olarak planlandı. 6 kişilik tekneler ile yapılan turların süresi 1 saat 15 dakika. 15 dakika rehberli anlatımın ardından 1 saatlik seyir gerçekleştiriliyor. Bilet ücreti 400 TL, 0-2 yaş ise ücretsiz. Biletler online olarak bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabiliyor. Turlar en az 3 kişi ile gerçekleşiyor. İletişim ve detaylı bilgi için 0531 932 09 93 numaralı telefon aranabiliyor.

NADİR ALANLARDAN BİRİ Gediz Deltası, flamingoların dünyadaki nadir yaşam ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor. Flamingo Yolu tekne turlarında katılımcılar, başta Gediz Deltası’nın ev sahibi olan flamingolar olmak üzere onlarca kuş türünü gözlemleme fırsatı yakalıyor.